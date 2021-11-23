В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Калужской области подтвердили шесть смертей от коронавируса. Подробные данные 23 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
Скончались три жителя Обнинска 66, 62 и 58 лет, пациент из Калуги 74 лет, 61-летний житель Думиничского района, а также 92-летний пациент из Боровского района. За весь период пандемии умерли 987 калужан.
В нашем регионе в понедельник подтвердили 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 512.
Выздоровели 209 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 54 044 калужанина.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2481 человек.
В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 14 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 800 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 137 (-3),
- Боровский район – 131 (-2),
- Малоярославецкий район – 126 (-2),
- Кировский район – 122 (+1),
- Козельский район – 103 (-2),
- Жуковский район – 94 (+1),
- Дзержинский район – 90 (-1),
- Людиновский район – 85 (-1),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Думиничский район – 66 (-1),
- Медынский район – 59 (+1),
- Тарусский район – 56 (+1),
- Бабынинский район – 53 (+1),
- Юхновский район – 50 (+1),
- Ферзиковский район - 49 (+1),
- Хвастовичский район – 47 (+1),
- Перемышльский район – 46 (+1),
- Спас-Деменский район – 45 (+1),
- Жиздринский район – 42 (-1),
- Мещовский район – 41 (+1),
- Мосальский район - 39 (-1),
- Куйбышевский район – 36 (-1),
- Барятинский район – 34 (-1),
- Ульяновский район – 32 (-2),
- Износковский район – 29 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 ноября 2021 года.
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