В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили шесть смертей от коронавируса. Подробные данные 23 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скончались три жителя Обнинска 66, 62 и 58 лет, пациент из Калуги 74 лет, 61-летний житель Думиничского района, а также 92-летний пациент из Боровского района. За весь период пандемии умерли 987 калужан.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 512.

Выздоровели 209 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 54 044 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2481 человек.

В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 14 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 800 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 137 (-3),

Боровский район – 131 (-2),

Малоярославецкий район – 126 (-2),

Кировский район – 122 (+1),

Козельский район – 103 (-2),

Жуковский район – 94 (+1),

Дзержинский район – 90 (-1),

Людиновский район – 85 (-1),

Сухиничский район – 69 (+1),

Думиничский район – 66 (-1),

Медынский район – 59 (+1),

Тарусский район – 56 (+1),

Бабынинский район – 53 (+1),

Юхновский район – 50 (+1),

Ферзиковский район - 49 (+1),

Хвастовичский район – 47 (+1),

Перемышльский район – 46 (+1),

Спас-Деменский район – 45 (+1),

Жиздринский район – 42 (-1),

Мещовский район – 41 (+1),

Мосальский район - 39 (-1),

Куйбышевский район – 36 (-1),

Барятинский район – 34 (-1),

Ульяновский район – 32 (-2),

Износковский район – 29 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 ноября 2021 года.

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