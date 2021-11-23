У 19-летнего калужанина арестовали iPhone за невыплату алиментов

В Калуге 19-летнего мужчину приговорили к 60 часам обязательных работ за невыплату алиментов. Также приставы арестовали у него iPhone, сообщили в пресс-службе УФССП по Калужской области во вторник, 23 ноября.

Молодой калужанин задолжал своей дочери 117 тысяч рублей. Деньги он не платит с весны.

Ранее приставы уже запретили ему выезжать из страны и арестовали счета в банке.

По решению суда, мужчина должен отдавать четверть своих доходов на содержание ребенка.

Если он и дальше не будет платить алименты, может быть возбуждено уголовное дело.

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