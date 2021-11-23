В Калуге заработал онлайн-ритейлер «Самокат»

Во вторник, 23 ноября, в Калуге начинает работу онлайн-ритейлер «Самокат». Оформить и получить заказ жители областного центра смогут с 8 утра до 23 часов вечера.

Новый сервис в Калуге сделает упор на быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса. Заказ довезут до двери за 15-30 минут.

Выгодная работа для курьеров с пользой для калужан

Конечно, исходя из скорости доставки, можно понять, что курьеры на самокатах по Калуге ездить не будут.

- Действительно, в названии нет никакой связи с тем, на чем передвигаются наши курьеры-партнеры сервиса. Название «Самокат» происходит от слова «сам» — сам обеспечиваешь себе питание, - объясняет директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат» Игорь РОЖКОВ.

Товары будут развозить на велосипедах курьеры-партнеры «Самоката». Но берут их не с полок торговых сетей, а со специальных складов компании – дарксторов. Они выглядят как обычный магазин: такие же стеллажи с товарами, только без покупателей. Вместо них в дарксторе работают сборщики и товароведы. Онлайн-ритейлер открывает дарксторы в каждом районе города, именно благодаря этому достигается 15-минутная скорость доставки.

В течение месяца компания откроет на территории Калуги более 5 дарксторов для покрытия всего города. Всего на территории России уже действует более 800 дарксторов, а курьеры-партнеры «Самоката» доставляют свыше 300 тысяч заказов ежедневно.

В Калуге приступили к работе 250 курьеров-партнеров сервиса, товароведов и администраторов.

Скорость доставки

Курьеры «Самоката» осуществляют доставку за 15-30 минут в зависимости от зоны заказа: на сборку уходит 2-5 минут, на доставку еще 5-20. Минимального времени ожидания заказа нет - продукты могут привести и за 5-8 минут, все зависит от удаленности клиента от ближайшего даркстора. Радиус доставки одного даркстора - 0,8-1,5 км, поэтому получается так быстро.

Кстати, заказать у онлайн-ритейлера можно хоть одну шоколадку. Доставка в «Самокате» всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

Правда, в приложении есть ограничение: нельзя заказать больше 10 одинаковых позиций одного товара. Если заказ будет слишком тяжелым, его принесут сразу несколько курьеров. С другой стороны, у клиентов компании просто нет необходимости делать большие запасы, ведь они всегда могут получить все необходимые товары практически мгновенно с доставкой на дом. Это в «Самокате» и называют ритейлом реального времени.

Широта выбора

В ассортименте «Самоката» более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Набор товаров в дарксторе, по сути, повторяет ассортимент стандартного «магазина у дома», за исключением алкоголя и сигарет. В каждом городе компания строит уникальный ассортимент и работает с поставщиками и производителями напрямую. В среднем от города к городу ассортимент отличается на 35-40 %.

На витрине «Самоката» представлены товары от самых разных производителей, в том числе и от популярных калужских брендов.

Более 660 позиций в ассортименте даркстора составляют товары собственной торговой марки «Самокат», и эта цифра постоянно растет. Это не та история, когда на товары популярного производителя просто клеится этикетка онлайн-ритейлера или выпускается товар с «первой ценой» на полке. Под брендом «Самокат» выпускаются вкусные, качественные продукты и полезные товары для дома. Это продукты высокого качества, приготовленные по стандартам и рецептуре крупной компании.

География доставки

На момент запуска сервиса в Калуге будет работать более 5 дарксторов «Самоката». Этого достаточно для покрытия всего города. Курьеры онлайн-ритейлера будут доставлять товары пешком и на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от района. Первое время также будут задействованы сотрудники на автомобилях. Далее компания продолжит уплотнять зону 15-минутной доставки.

Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими, - подытожил Игорь Рожков.





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