Главные новости в Калужской области 22 ноября: снос общежития и обвинения 18-летней девушке

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 22 ноября.

В Калуге снесут университетское общежитие в переулке Воскресенском. Стало известно, что появится на этом месте.

18-летней калужанке грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Девушка рассказала, зачем на это пошла.

В Калуге пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших – двое детей.

Калужская область заняла 26 место в России по уровню зарплат. Обогнали почти всех соседей.

Калужский избирком возглавит новый человек из Администрации президента.

В Калужской области 487 тысяч человек привились от коронавируса.

А прививку от гриппа сделали 362 тысячи.

Какие продукты чаще всего покупают калужане к Новому году и что говорят о ценах. Наш репортаж.

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