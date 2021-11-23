Этот день в истории: 23 ноября на колокольню Троицкого собора поднят новый колокол

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 ноября.

1801 - «…23 ноября выпал снег но морозов не было». (Из записок купца Губкина)

1868 – (ст. стиль) калужским губернским правлением уроженцу г. Варшавы Бернарду Гольдбергу было разрешено открыть в Калуге фотографию (из записной книжки В. Продувнова).

1968 – в Калуге скончался театральный художник Эрих Генрихович Мордмиллович (25.03.1903 – 23.11.1968). Он занимался графикой, декоративно-прикладным искусством.

С 1952 г. он работал в Калужском областном драматическом театре художником-постановщиком, затем главным художником, оформив более 50 спектаклей.

2000 – на колокольню Троицкого собора в Калуге поднят новый колокол. Подъем начат в 10.48 утра и закончен через 6 минут. Осуществлялся специальным краном, прибывшим из Москвы (из записной книжки В. Продувнова).

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