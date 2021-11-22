В Обнинске экоактивисты собрали полтонны вторсырья на переработку

В воскресенье, 21 ноября, в Обнинске экологические активисты из сообщества «Курс на чистый Обнинск» провели очередную акцию по сбору вторичного сырья, пригодного к дальнейшей переработке.

На площадку у проспекта Маркса, поблизости от ТРК «Триумф-Плаза», десятки неравнодушных горожан привезли в общей сложности более 450 килограммов вторсырья. В дальнейшем оно было погружено в три автомобиля, на которых собранное отвезли для дальнейшей переработки.

На странице сообщества в соцсети ВК уточняется, что чуть более чем за час работы выездного пункта жители принесли около 200 кг различных видов пластика и 150 кг макулатуры, почти 50 кг стекла, а также металл, сложенную и промытую упаковку тетрапак и другие отходы.

- Проблема утилизации отходов особенно остро стоит для жителей Калужской области и Обнинска. Наше сообщество объединяет горожан, которые стремятся утилизировать отходы грамотно и безопасно, в соответствии с современными правилами и стандартами,- рассказывает экоактивист Татьяна Филимонова.

Уточняется, что часть собранного вторсырья была направлена в Музей мусора, находящийся поблизости от Обнинска. Там его отсортируют и направят на переработку в экоцентр «Собиратор», располагающийся в Москве. Часть собранного, в том числе газеты, бусины, металлические крышки, игрушки и другие редкие экспонаты пополнят коллекцию музея.

Отметим, что в следующем году в Обнинске планируется открытие экоцентра, где будут проводить образовательные мероприятия и осуществлять сбор вторсырья на регулярной основе.

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