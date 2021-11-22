Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Обнинске экоактивисты собрали полтонны вторсырья на переработку

Автор: Дмитрий Читая. Фото: «Курс на чистый Обнинск».
Опубликовано: 22.11.2021 16:46 0 166
В Обнинске экоактивисты собрали полтонны вторсырья на переработку

В воскресенье, 21 ноября, в Обнинске экологические активисты из сообщества «Курс на чистый Обнинск» провели очередную акцию по сбору вторичного сырья, пригодного к дальнейшей переработке.

На площадку у проспекта Маркса, поблизости от ТРК «Триумф-Плаза», десятки неравнодушных горожан привезли в общей сложности более 450 килограммов вторсырья. В дальнейшем оно было погружено в три автомобиля, на которых собранное отвезли для дальнейшей переработки.

На странице сообщества в соцсети ВК уточняется, что чуть более чем за час работы выездного пункта жители принесли около 200 кг различных видов пластика и 150 кг макулатуры, почти 50 кг стекла, а также металл, сложенную и промытую упаковку тетрапак и другие отходы.

- Проблема утилизации отходов особенно остро стоит для жителей Калужской области и Обнинска. Наше сообщество объединяет горожан, которые стремятся утилизировать отходы грамотно и безопасно, в соответствии с современными правилами и стандартами,- рассказывает экоактивист Татьяна Филимонова.

Уточняется, что часть собранного вторсырья была направлена в Музей мусора, находящийся поблизости от Обнинска. Там его отсортируют и направят на переработку в экоцентр «Собиратор», располагающийся в Москве. Часть собранного, в том числе газеты, бусины, металлические крышки, игрушки и другие редкие экспонаты пополнят коллекцию музея.

Отметим, что в следующем году в Обнинске планируется открытие экоцентра, где будут проводить образовательные мероприятия и осуществлять сбор вторсырья на регулярной основе.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Автор: Дмитрий Читая. Фото: «Курс на чистый Обнинск».
Опубликовано: 22.11.2021 16:46 0 166
Тэги: общество экология
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Работа курьером в Озон
Покупка недвижимости за границей
Смесители Kludi - немецкое качество

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru