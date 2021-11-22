Как влезть в одежду, которая давно мала? Анна Савельева знает секрет

Участница Анна Савельева

Первая половина конкурсного времени позади, поэтому пятую неделю похудения начали с повторной диагностики на аппарате InBody http://atmosphere-club.ru/. Меня очень порадовали изменения важных показателей в лучшую сторону. Уходит не только подкожный жир, но и висцеральный. А его убрать совсем не просто! После диагностики мой диетолог-нутрициолог Гульнара на основе новых показателей подкорректировала мой рацион питания и дала рекомендации по БАД.

Помимо этого, я продолжаю заниматься как индивидуально, так и в группе. Гульнара каждую неделю подбирает такие тренировки, на которых в суммарном значении за неделю прорабатываются все группы мышц. Открытиями для меня на этой неделе были тренировки Dance Mix и Hot Iron http://atmosphere-club.ru/. На всех групповых тренировках в фитнес-клубе «Атмосфера» мне очень нравится то, что тренеры следят за выполнением заданий каждого участника, поправляя и доводя до нужного результата.

С каждым днем меня все больше и больше радует отражение в зеркале. Я уже приготовила одежду, которую носила до третьей беременности. Думаю, в ближайшее время она мне пригодится!

Пройдена лишь половина пути! То ли ещё будет...

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина http://atmosphere-club.ru/ .

Работать с Анной одно удовольствие, она всегда выполняет все рекомендации, прислушивается к собственным ощущениям и всегда говорит, если ее что-то беспокоит. Так было и в этот раз, она стала беспокоиться, что вес плохо уходит, но мы ориентированы в первую очередь на здоровье, и поэтому действуем в соответствии с возможностями организма! Сейчас беспокойство ушло, и стрелка на весах тоже сдвинулась! Работаем дальше!

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!