Калужская область заняла 26 место в России по уровню зарплат

Калужская область заняла 26 место среди 85 регионов России по уровню зарплат по данным на 2021 год. Результаты исследования в понедельник, 22 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В Калужской области 4,8% работников имеют зарплату больше 100 тысяч рублей в месяц. У 10% калужан доход ниже 15 тысяч в месяц. А большая часть работников получает в месяц от 22 до 48 тысяч.

Показатель нашей области хуже, чем в Москве (5 место) и Подмосковье (15), но лучше, чем в Туле (41), Смоленске (60), Брянске (71) и Орле (79).

На первом месте в рейтинге оказался Чукотский автономный округ. Там больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает почти половина работников.

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