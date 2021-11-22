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70% жителей Обнинска привились от коронавируса

Автор: Дмитрий Читая. Фото: КБ №8.
Опубликовано: 22.11.2021 14:45 8 686
70% жителей Обнинска привились от коронавируса

В понедельник, 22 ноября, глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА рассказала, что в городе вакцинировано более 70% от планового показателя, рассчитанного исходя из официальной численности взрослого населения.
Татьяна Леонова уточнила, что за последний месяц уровень вакцинации от ковида вырос с 50 до 70%.

- Однако нельзя останавливаться! – говорит градоначальник. - Горожанам также важно помнить о ревакцинации.

Она также анонсировала начало выездных проверок предприятий, которые будет проводить обнинская Санэпидслужба КБ №8. Цель этих проверок, убедиться, что предприятия соблюдают областное законодательство по уровню вакцинированных среди сотрудников.

Выступая на рабочем совещании в администрации, главный врач обнинской Клинической больницы №8 ФМБА России Михаил СЕРГЕЕВ рассказал, что силами медицинского коллектива учреждения привиты почти половина взрослого населения города. В настоящий момент вакцинация проводится с использованием «Спутника V» и «Спутника лайт». Напомним, что согласно плану, утвержденному Минздравом региона, до конца года рассчитывают привить 80% населения старше 18 лет.

Глава администрации города уточнила, что помимо обнинских врачей в наукограде работают и выездные бригады из Жуковского и Боровского районов. В дополнение к этому в городе развернуты и стационарные пункты вакцинации вне стен КБ №8. Татьяна Леонова поблагодарила жителей города, которые следят за своим здоровьем, а также медицинских работников, обеспечивающих проведение вакцинации.

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Автор: Дмитрий Читая. Фото: КБ №8.
Опубликовано: 22.11.2021 14:45 8 686
Тэги: коронавирус общество обнинск
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