Шапша предложил назначить Александра Букова новым главой избирательной комиссии Калужской области
В избирательной комиссии Калужской области сменится председатель. В понедельник, 22 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
Руководивший избиркомом с 2012 года 69-летний Виктор КВАСОВ покинет эту должность.
Главным претендентом на пост председателя избиркома стал заместитель начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием Управления по внутренней политики Администрации Президента РФ Александр БУКОВ.
- У регионального избиркома будет новый руководитель. Его выберут из состава комиссии. Буду предлагать назначить Александра Букова, - заявил Владислав Шапша.
Он напомнил, что половину списка членов избирательной комиссии утверждает губернатор, половину – Законодательное собрание.
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