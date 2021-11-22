Шапша предложил назначить Александра Букова новым главой избирательной комиссии Калужской области

В избирательной комиссии Калужской области сменится председатель. В понедельник, 22 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Руководивший избиркомом с 2012 года 69-летний Виктор КВАСОВ покинет эту должность.

Главным претендентом на пост председателя избиркома стал заместитель начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием Управления по внутренней политики Администрации Президента РФ Александр БУКОВ.

- У регионального избиркома будет новый руководитель. Его выберут из состава комиссии. Буду предлагать назначить Александра Букова, - заявил Владислав Шапша.

Он напомнил, что половину списка членов избирательной комиссии утверждает губернатор, половину – Законодательное собрание.

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