В Калужской области 487 019 человек привились от коронавируса

В Калужской области в воскресенье, 21 ноября, прививку от коронавируса сделали 1779 человек. Общее количество вакцинированных достигло 487 019, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В медицинских учреждениях осталось на данный момент 142 025 доз вакцин.

Всего в нашем регионе планируется привить 650 240 жителей. На данный момент план вакцинации выполнен на 74,9%.

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