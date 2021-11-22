В Калужской области 487 019 человек привились от коронавируса
В Калужской области в воскресенье, 21 ноября, прививку от коронавируса сделали 1779 человек. Общее количество вакцинированных достигло 487 019, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В медицинских учреждениях осталось на данный момент 142 025 доз вакцин.
Всего в нашем регионе планируется привить 650 240 жителей. На данный момент план вакцинации выполнен на 74,9%.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!