«Вкусно, полезно и красиво»: Александра Ермилова поделилась девизом похудения

Участница Александра Ермилова

Эта неделя прошла под девизом «Вкусно, полезно и красиво». Я открываю для себя все больше удивительных рецептов для правильного питания. Никогда не думала, что можно готовить из правильных продуктов столь вкусные и красивые блюда. Мы продолжаем с подругой делиться рецептами блюд правильного питания.

На этой неделе я снова сходила на анализатор тела, который я проходила еще в начале проекта. Результаты меня приятно удивили. Даже куратор из центра «Борменталь» меня похвалила. Я очень рада, что у меня всё получается!

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

На этой недели с Александрой провели повторную диагностику состава тела, результаты показали, что есть сложности с задержкой жидкости, поэтому был назначен ещё курс лимфодренажа

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!