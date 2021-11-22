В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 987, сообщили в понедельник, 22 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 204 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 57 512.

За последние сутки в нашем регионе 209 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 044 калужанина.

На лечении с ковидом остается 2 481 человек.

По всей России выявлен за сутки 35 681 случай коронавируса. За весь период - 9 366 839. Выписаны за сутки – 28 713, за весь период – 8 053 643. За последние сутки в стране от ковида умер 1 241 человек, за все время – 265 366.

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