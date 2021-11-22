В Калужской области 118 работникам фармкомпании выплатили 7 миллионов рублей долга по зарплате

В Калужской области 118 работников одной из фармацевтических компаний Боровского района получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Задолженность составляла более семи миллионов рублей, сообщили в понедельник, 22 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Компанию оштрафовали по административной статье о невыплате зарплаты.

Также штраф должен выплатить директор фирмы. Он второй раз допустил задолженность.

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