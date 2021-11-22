В Калужской области 362 677 человек привились от гриппа

В Калужской области по данным на 18 ноября прививку от гриппа сделали 362 677 человек. Такие данные в понедельник, 22 ноября, опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент в нашем регионе от гриппа вакцинировались 36,3% жителей.

Прививочная кампания продолжается.

По данным Роспотребнадзора, грипп в Калужской области в нынешнем сезоне еще не фиксировался.

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