В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,2%
В Калужской области за неделю, с 15 по 21 ноября, 8399 человек заболели ОРВИ. Это на 1,2% меньше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пороговые значения по области превышены на 15,7%. Самая тяжелая ситуация в группе калужан старше 15 лет.
В Калуге заболеваемость за семь дней выросла на 4,8% – до 5451 случая.
В больницы с диагнозом ОРВИ попали 53 калужанина. Это на пять больше, чем неделей ранее.
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