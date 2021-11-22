В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили восемь смертей от коронавируса. Подробные данные 22 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скончались семь жителей Калуги в возрасте от 65 до 90 лет, а также 78-летний пациент из Юхновского района. За весь период пандемии умер 981 калужанин.

В нашем регионе в воскресенье подтвердили 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 308.

Выздоровели 189 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 53 835 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2492 человека.

В 17 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 804 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 140 (-2),

Боровский район – 133 (-2),

Малоярославецкий район – 128 (-2),

Кировский район – 121 (-1),

Козельский район – 105 (-2),

Жуковский район – 93 (-1),

Дзержинский район – 91 (+1),

Людиновский район – 86 (+1),

Сухиничский район – 68 (+1),

Думиничский район – 67 (+1),

Медынский район – 58 (+1),

Тарусский район – 55 (+1),

Бабынинский район – 52 (+1),

Юхновский район – 49 (+1),

Ферзиковский район - 48 (+1),

Хвастовичский район – 46 (+1),

Перемышльский район – 45 (+1),

Спас-Деменский район – 44 (+1),

Жиздринский район – 43 (+1),

Мещовский район – 40 (0),

Мосальский район - 40 (+1),

Куйбышевский район – 37 (+1),

Барятинский район – 35 (0),

Ульяновский район – 34 (+2),

Износковский район – 30 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2021 года.

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