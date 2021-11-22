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В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.11.2021 08:47 1 523
В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили восемь смертей от коронавируса. Подробные данные 22 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скончались семь жителей Калуги в возрасте от 65 до 90 лет, а также 78-летний пациент из Юхновского района. За весь период пандемии умер 981 калужанин.

В нашем регионе в воскресенье подтвердили 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 308.

Выздоровели 189 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 53 835 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2492 человека.

В 17 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 804 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 140 (-2),
  • Боровский район – 133 (-2),
  • Малоярославецкий район – 128 (-2),
  • Кировский район – 121 (-1),
  • Козельский район – 105 (-2),
  • Жуковский район – 93 (-1),
  • Дзержинский район – 91 (+1),
  • Людиновский район – 86 (+1),
  • Сухиничский район – 68 (+1),
  • Думиничский район – 67 (+1),
  • Медынский район – 58 (+1),
  • Тарусский район – 55 (+1),
  • Бабынинский район – 52 (+1),
  • Юхновский район – 49 (+1),
  • Ферзиковский район - 48 (+1),
  • Хвастовичский район – 46 (+1),
  • Перемышльский район – 45 (+1),
  • Спас-Деменский район – 44 (+1),
  • Жиздринский район – 43 (+1),
  • Мещовский район – 40 (0),
  • Мосальский район - 40 (+1),
  • Куйбышевский район – 37 (+1),
  • Барятинский район – 35 (0),
  • Ульяновский район – 34 (+2),
  • Износковский район – 30 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.11.2021 08:47 1 523
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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