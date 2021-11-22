В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Калужской области подтвердили восемь смертей от коронавируса. Подробные данные 22 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
Скончались семь жителей Калуги в возрасте от 65 до 90 лет, а также 78-летний пациент из Юхновского района. За весь период пандемии умер 981 калужанин.
В нашем регионе в воскресенье подтвердили 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 308.
Выздоровели 189 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 53 835 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2492 человека.
В 17 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 804 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 140 (-2),
- Боровский район – 133 (-2),
- Малоярославецкий район – 128 (-2),
- Кировский район – 121 (-1),
- Козельский район – 105 (-2),
- Жуковский район – 93 (-1),
- Дзержинский район – 91 (+1),
- Людиновский район – 86 (+1),
- Сухиничский район – 68 (+1),
- Думиничский район – 67 (+1),
- Медынский район – 58 (+1),
- Тарусский район – 55 (+1),
- Бабынинский район – 52 (+1),
- Юхновский район – 49 (+1),
- Ферзиковский район - 48 (+1),
- Хвастовичский район – 46 (+1),
- Перемышльский район – 45 (+1),
- Спас-Деменский район – 44 (+1),
- Жиздринский район – 43 (+1),
- Мещовский район – 40 (0),
- Мосальский район - 40 (+1),
- Куйбышевский район – 37 (+1),
- Барятинский район – 35 (0),
- Ульяновский район – 34 (+2),
- Износковский район – 30 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2021 года.
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