В Калужской области еще 8 человек умерли из-за коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки восемь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 981, сообщили в воскресенье, 21 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 207 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 57 308.

За последние сутки в нашем регионе 189 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 53 835 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 507 человек.

По всей России выявлены за сутки 36 970 случаев коронавируса. За весь период - 9 331 158. Выписаны за сутки – 32 504, за весь период – 8 024 930. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 252 человека, за все время – 264 095.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!