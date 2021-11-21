Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 22 ноября

В понедельник, 22 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, в районе площади Московской на улицах Грабцевское шоссе, Хрустальная, Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Площадь Победы, Степана Разина, Маршала Жукова, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Фёдорова.

В области видео- и фотофиксация проходит в городе Киров на улицах Жмакина, Энгельса и Пролетарская.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Медынь в Жуковском, Малоярославецком, Боровском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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