В Калужской области еще 7 человек умерли из-за коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 973, сообщили в субботу, 20 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 210 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 57 101.

За последние сутки в нашем регионе 210 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 53 646 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 489 человек.

По всей России выявлены за сутки 37 120 случаев коронавируса. За весь период - 9 294 188. Выписаны за сутки – 36 172, за весь период – 7 992 426. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 254 человека, за все время – 262 843.

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