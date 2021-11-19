Главные новости в Калужской области 19 ноября: явка с повинной в ФСБ, первый снег и QR-коды

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 19 ноября.

Оголившаяся на фоне храма калужанка написала явку с повинной в ФСБ. Девушка объяснила, зачем сделала такое фото.

Первый снегопад прошел в Калуге. Смотрите фото.

Шапша предложил всем калужанам высказаться о введении QR-кодов для входа в магазины и транспорт.

В Калужской области дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни. Штрафы уже рассылают.

В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки. Новые данные.

В Калужскую область завезли 30 000 доз вакцины «Спутник Лайт».

МЧС предупреждает о снеге с дождем и сильном ветре в Калужской области 20 ноября. Всех просят оставаться дома.

Прокуратура потребовала закрыть испытательно-тренировочную базу в Калужской области. Собак там притравливали на медведя.

В Калужской области сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 20 и 21 ноября.

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