Этот день в истории: 22 ноября в Калуге создана «Добрая воля»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 ноября.

1902 - 22 ноября в 1 ч. дня ученицы 4, 5 и 6 классов частной женской прогимназии Саловой осматривали Исторический Музей под руководством Председателя Педагогического Совета Четыркина Ивана Даниловича.

1986 - создана Калужская региональная общественная организация помощи памятникам старины «Добрая воля». Начало было положено проведением 22 ноября 1986 года первого субботника на территории усадьбы Билибиных-Чистоклетовых (Калужский областной художественный музей, ныне Музей изобразительных искусств).

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