Шапша предложил всем калужанам высказаться о введении QR-кодов для входа в магазины и транспорт

В пятницу, 19 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал видеообращение с призывом к калужанам присоединиться к обсуждению законопроекта о введении QR-кодов для входа в общественные места и транспорт. Как мы уже рассказывали, этот закон предлагает принять правительство России. Сейчас проект документа отправили для обсуждения во все регионы.

Согласно законопроекту, на входе в торговые центры, поезда, самолеты нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса либо перенесенном ковиде в последние шесть месяцев.

- Сейчас в стране активно обсуждаются изменения, которые планируется в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - заявил Шапша. - Одно из них касается введения двухмерных шриховых кодов. В народе их еще называют QR-кодами. Ведется активная дискуссия относительно новых норм, звучит много мнений. Они достаточно живые, порой – диаметрально противоположные. Но для формирования ответственной позиции, я считаю, что всегда надо опираться на профессиональные, аргументированные суждения. При этом для нас, конечно, важно услышать всю палитру мнений по этому вопросу. Поэтому прошу региональную Общественную палату на своей площадке организовать и провести круглый стол по обсуждению этого законопроекта. В ходе дискуссии нужно услышать мнения экспертов, активистов, выражающих позицию определенных групп населения, областных и муниципальных депутатов. Ну и, конечно же, медицинских работников.

Всем калужанам можно виртуально присоединиться к обсуждению с помощью «Виртуального помощника» в Telegram или Viber.

- Видя высокую заинтересованность людей в обсуждении этого вопроса, предлагаю сделать это на площадке чат-бота «Виртуальный помощник» Центра управления регионом, - подчеркнул губернатор. - На нем уже создана специальная вкладка обсуждения законопроекта, здесь размещен его текст и предоставлена возможность каждому высказать свое мнение и внести предложения. Все они обязательно будут обсуждены на площадке региональной Общественной палаты.

Напомним, в истории введения QR-кодов основная претензия к властям была в том, что люди не могут высказать свое мнение и повлиять на ситуацию. Теперь такая возможность появилась.

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