Этот день в истории: 21 ноября в оккупированной Калуге исчез обер-лейтенант

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 ноября.

1926 - 21-22 ноября - пребывание в губернии наркома по просвещению А.В. Луначарского. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – в ночь на 21 ноября в оккупированной Калуге исчез обер-лейтенант Курт, ночевавший в доме №6 по Паровозному переулку. Он приезжал в этот дом для встречи с осведомителями, работавшими на гестапо. Тело найдено в овраге, недалеко от бойни (ныне ГАКО на ул. Баррикад) (из записной книжки В. Продувнова).

1954 – в дома калужан пришел природный газ (из записной книжки В.Продувнова).

1977 – калужский футбольный клуб «Локомотив», победив в финальной части чемпионата России, проходившего в городе Сочи, стал двухкратным победителем первенства второй лиги (из записной книжки В. Продувнова).

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