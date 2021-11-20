Этот день в истории: 20 ноября в Калуге открылся памятник Тимирязеву

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 ноября.

1797 – «С 20 на 21 число на Оке стал лед». (Из записок купца Губкина)

1926 – родился Николай Павлович Воронов (20.11.1926 – 25.06.2014). Он был первым Ответственным секретарем Калужской писательской организации, членом правления Союза писателей России. Академик Академии литературы Российской Федерации.

1970 – в этот день ушел из жизни калужский скульптор, член Союза художников СССР Николай Георгиевич Прозоровский. Он был автором памятника комсомольцам-подпольщикам в г. Людиново Калужской области, работал над экспозицией Музея Отечественной войны 1812 г. в Малоярославце, создавал бюсты и скульптурные портреты известных людей.

1987 – перед зданием Калужского филиала сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева был открыт памятник этому ученому. Авторы памятника: московский скульптор Н. Иванов и калужский архитектор Е.И. Киреев. Скульптуру изготовили мастера Калужской скульптурной фабрики.

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