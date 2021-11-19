Городская управа Калуги перевела 12 непривитых сотрудников на дистанционную работу

В городской управе Калуги на дистанционную работу переведены 12 сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. В пятницу, 19 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации со ссылкой на данные комитета муниципальной службы и развития местного самоуправления управления делами городского головы.

Как мы уже рассказывали, с 16 ноября в Калужской области работников, которые не сделали прививку от ковида, начали отстранять или переводить на дистанционку. При наличии медотвода сотрудникам должны сохранить зарплату.

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