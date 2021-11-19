Прокуратура потребовала закрыть испытательно-тренировочную базу в Калужской области

В пятницу, 19 ноября, прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ потребовал запретить работу испытательно-тренировочной станции с использованием диких животных в Дзержинском районе. Как мы уже рассказывали, зоозащитники забили тревогу в начале нынешней недели. По информации волонтеров, для тренировки охотничьих собак там использовались измученные дикие животные.

Проверка прокуратуры выявила серьезные нарушения. Для притравки собак использовался медведь. Хотя это животное занесено в Красную книгу региона. Кроме того, вольеры для животных построили на землях сельскохозяйственного значения.

Жиляков обратился в суд с требованием запретить деятельность станции. На главу крестьянско-фермерского хозяйства завели два административных дела.

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