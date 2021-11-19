В Калуге понтонный мост через Оку начнут разводить 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, в Калуге начнут разводить понтонный мост на Воробьевкой переправе через Оку. Об этом в пятницу сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы планируется завершить 25 ноября.

- Уже в начале следующей недели метеорологи прогнозируют устойчивую минусовую температуру воздуха в ночное время суток, что будет способствовать образованию шуги и льда на поверхности реки Оки, - заявили в управлении.

Мост вернется на место весной 2022 года.

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