В Калужскую область завезли 30 000 доз вакцины «Спутник Лайт»

В Калужскую область поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций региона Илья ЗЕНОВ.

По его словам, поступило 30 000 доз препарата.

Ранее «Лайт» закончился в конце октября.

За последние сутки в Калужской области прививку от COVID-19 сделали 4046 человек. Всего вакцинировались 477 829 калужан. В медицинских учреждениях осталось 126 228 доз вакцин.

Напомним, в нашем регионе планируется привить от ковида 650 тысяч человек.

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