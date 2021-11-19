В Калужскую область завезли 30 000 доз вакцины «Спутник Лайт»
В Калужскую область поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций региона Илья ЗЕНОВ.
По его словам, поступило 30 000 доз препарата.
Ранее «Лайт» закончился в конце октября.
За последние сутки в Калужской области прививку от COVID-19 сделали 4046 человек. Всего вакцинировались 477 829 калужан. В медицинских учреждениях осталось 126 228 доз вакцин.
Напомним, в нашем регионе планируется привить от ковида 650 тысяч человек.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!