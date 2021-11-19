В Калужской области за неделю подорожали свекла, помидоры, рис и сахар

В Калужской области за последнюю неделю зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в правительстве региона.

С 10 по 17 ноября больше всего подорожала свекла – на 4,6%. Рис прибавил в цене на 1,8%, колбаса – на 1,4%, сахар – на 1,3%, свинина – на 1,2%, куриные яйца – на 1,1%.

При этом вермишель подешевела на 3,5%.

Бензин за неделю подорожал на 0,27%, дизельное топливо – на 0,43%.

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