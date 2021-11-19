В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 966, сообщили в пятницу, 19 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 213 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 56 891.

За последние сутки в нашем регионе 196 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 53 436 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2489 человек.

Вакцинированы - 473 783 человека.

По всей России выявлены за сутки 37 156 случаев коронавируса. За весь период - 9 257 068. Выписаны за сутки – 37 004, за весь период – 7 956 254. За последние сутки в стране от ковида умерли 1254 человека, за все время – 261 589.

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