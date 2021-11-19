В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 19 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скочнались два жителя Калуги 61 и 76 лет, пациент из Хвастовичского района 59 лет, 47-летний житель Людиновского района, 53-летний пациент из Боровского района, 80-летний житель Кировского района, пациент из Думиничского района 69 лет. За весь период пандемии умерли 960 калужан.

В нашем регионе в среду подтвердили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 56 678.

Выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 53 240 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2478 человек.

В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 799 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 146 (+2),

Боровский район – 136 (+1),

Малоярославецкий район – 131 (+1),

Кировский район – 123 (+1),

Козельский район – 107 (+1),

Жуковский район – 96 (-1),

Дзержинский район – 90 (+1),

Людиновский район – 86 (+1),

Сухиничский район – 67 (+1),

Думиничский район – 64 (+1),

Медынский район – 55 (-2),

Тарусский район – 54 (+1),

Бабынинский район – 51 (+1),

Юхновский район – 47 (-1),

Ферзиковский район - 45 (-1),

Хвастовичский район – 43 (-1),

Перемышльский район – 42 (-1),

Спас-Деменский район – 41 (-1),

Жиздринский район – 40 (-1),

Мещовский район – 40 (0),

Мосальский район - 39 (0),

Куйбышевский район – 36 (-1),

Барятинский район – 35 (-1),

Ульяновский район – 35 (0),

Износковский район – 30 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 ноября 2021 года.

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