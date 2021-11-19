В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 19 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
Скочнались два жителя Калуги 61 и 76 лет, пациент из Хвастовичского района 59 лет, 47-летний житель Людиновского района, 53-летний пациент из Боровского района, 80-летний житель Кировского района, пациент из Думиничского района 69 лет. За весь период пандемии умерли 960 калужан.
В нашем регионе в среду подтвердили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 56 678.
Выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 53 240 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2478 человек.
В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 799 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 146 (+2),
- Боровский район – 136 (+1),
- Малоярославецкий район – 131 (+1),
- Кировский район – 123 (+1),
- Козельский район – 107 (+1),
- Жуковский район – 96 (-1),
- Дзержинский район – 90 (+1),
- Людиновский район – 86 (+1),
- Сухиничский район – 67 (+1),
- Думиничский район – 64 (+1),
- Медынский район – 55 (-2),
- Тарусский район – 54 (+1),
- Бабынинский район – 51 (+1),
- Юхновский район – 47 (-1),
- Ферзиковский район - 45 (-1),
- Хвастовичский район – 43 (-1),
- Перемышльский район – 42 (-1),
- Спас-Деменский район – 41 (-1),
- Жиздринский район – 40 (-1),
- Мещовский район – 40 (0),
- Мосальский район - 39 (0),
- Куйбышевский район – 36 (-1),
- Барятинский район – 35 (-1),
- Ульяновский район – 35 (0),
- Износковский район – 30 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 ноября 2021 года.
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