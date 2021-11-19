Обнинские студенты придумали скафандр для полетов на Марс

На этой неделе были подведены итоги многомесячного конкурса iGEM-2021, в котором принимали участие около 400 команд из разных стран. Финал конкурса проходил в онлайн-формате с 4 по 14 ноября.

Как сообщают в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, команда обнинского вуза получила бронзовую медаль в категории проектов, представленных ВУЗами. Студенты выступили на конкурсе с проектом создания микробиомного скафандра: «Синтетическая микробиота человека для стимулирования защиты человека от ионизирующего излучения».

Проект разрабатывался специально для исследователей космоса из разных стран. Его цель – создать механизм защиты космонавтов от последствий воздействия космического излучения во время длительных полётов.

- Микробные сообщества покрывают человеческое тело и образуют биологический костюм, который помогает человеку выполнять различные жизненно важные функции», - рассказывают участники команды. - Проект направлен на заселение естественного «костюма» человека генно-модифицированными бактериями, синтезирующими радиозащитные белки. Новая микробиота откроет путь для дальнейших планов освоения космоса, включая поселения людей на Луне или экспедицию на Марс.

Всего в составе команды, которая трудилась над реализацией проекта, состоит 13 человек. Возглавила её студентка третьего курса Олеся ГАЛАНОВА, а координаторами стали сотрудники трёх обнинских научных медицинских центров – НМИЦ радиологии, МРНЦ им. Цыба и НИЯУ МИФИ.

Отмечается, что эта разработка потенциально может применяться не только в исследованиях космоса, но и в медицине – для защиты онкопациентов от развития осложнений при проведении лучевой терапии.

Видеоролик с описанием проекта студентов (на английском языке) доступен по этой ссылке.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!