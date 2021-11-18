Новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в Калуге 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, в Калуге заработает новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет открыт по пятницам и субботам с 10:00 до 16:00 в торговом центре «Панорама» на улице Марата, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Сделайте прививку против коронавирусной инфекции! – призывают в Минздраве. -Защитите себя и своих близких!

Ранее в трех других торговых центрах Калуги продлили время работы пунктов вакцинации от COVID-19.

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