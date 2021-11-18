Депутаты в Калужской области приняли бюджет в первом чтении

В четверг, 18 ноября, депутаты Законодательного Собрания в первом чтении приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Первое чтение по бюджету

Комментируя этот вопрос, председатель регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил:



- Это самый главный вопрос заседания. Параметры областного бюджета позволяют судить о том, что региональная экономика выходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся на 7 процентов. А в общей сложности доходы составят почти 74 млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80 млрд. Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62 процентов средств будет направлено на социальные нужды.



Обозначил председатель и ряд крупных проектов, средства, на реализацию которых, закладываются в областной бюджет.



- Если говорить не о цифрах и процентах, а об объектах – это шесть новых школ. Три из них в Калуге, одна в Обнинске, по одной в Малоярославецком и Тарусском районах. Это два новых детских сада – в Калуге и Мещовске. Это достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Балабаново и футбольного манежа в Калуге. Это очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино. В целом планируется серьезное увеличение на программу ЖКХ – порядка 17 процентов, - сказал он.

Инициативное бюджетирование

Напомнил Геннадий Новосельцев и об инициативах, которые он предложил от фракции «Единая Россия».



- Мы предложили увеличить на 145 миллионов средства по подпрограмме «Чистая вода». То есть работа по строительству новых станций обезжелезивания будет продолжена. Мы будем увеличивать финансирование по программе инициативного бюджетирования – на 50 миллионов рублей. Общая сумма составит 200 миллионов. Связано это с тем, что было серьезное подорожание строительных материалов, услуг строителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы. Люди за них проголосовали. Мало того, предусматривается софинансирование гражданами этих проектов. И мы не можем на их плечи положить увеличение этих расходов. Еще одна инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 миллионов рублей. В сумме на обеспечение детей-сирот жильем будет направлено 245 миллионов рублей.

Совместная работа

Подводя итог, Геннадий Новосельцев отметил, что фракция «Единая Россия» проделала большую совместную работу с губернатором, минфином и профильными министерствами.



- Это сделано для того, чтобы все наши наказы, которые вошли в программу партии «Единая Россия» и размещены на сайте er40.ru, нашли отражение в бюджете следующего года. Конечно, полностью выполнить наказы может не получиться из-за форс-мажора. Может попасться недобросовестный подрядчик и т.д. Но в основной своей массе наказы будут исполнены. Мы считаем, что это самый главный результат нашей совместной работы, - отметил он.

Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

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