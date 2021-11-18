Главные новости в Калужской области 18 ноября: девушка в трусах, Московские ворота и смерть 13-летней школьницы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 18 ноября.

В Калуге полиция начала проверку после публикации фото девушки в трусах на фоне храма. Она сфотографировалась, задрав юбку, на улице Смоленской.

На улице Ленина установили деревянные Московские ворота. Наш читатели удивляются, на что пошли 4,7 миллиона.

Центральный аппарат Роспотребнадзора обязал Калугу брать ПЦР-тесты у всех с симптомами ОРВИ.

В Калужской области умерла 13-летняя школьница. По соцсетям начали распространять слухи, что ей кто-то дал конфеты, которыми девочка отравилась.

Стало известно, когда начнется реконструкция северного въезда в Калугу.

Александр Малинин снял новый клип в Калуге. Смотрите видео.

В Калужской области в 2022 году введут упрощенную систему налогообложения для микропредприятий. Эксперимент пройдет у нас и еще в трех регионах.

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