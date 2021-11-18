В Калуге срочно ищут кровь для 74-летней женщины

Калужан просят срочно сдать первую положительную кровь для 74-летней Людмилы Александровны Сухоруковой. Она находится в реанимации железнодорожной больницы. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила дочь пенсионерки в сообществе «Я донор Калуга!».

- Помогите, пожалуйста. Кто сможет! – написала женщина.

Сдать кровь можно по будням на станции переливания крови на улице Горького, 71.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!