Insight People продолжает набор резидентов в калужскую студию

Insight People продолжит набор калужских резидентов в свою большую команду. Уникальная блогерская компания, открытая в Калуге по адресу: ул. Ленина, 102А, в поиске ярких и креативных талантов, способных озарить российскую блогосферу свежими идеями.

Продюсерский центр предоставит резидентам уникальный шанс прославиться на всю страну и задавать тренды в блогерской индустрии. В распоряжении будущих звёзд окажется современная студия с профессиональным оборудованием и команда опытных наставников, готовых помочь блогерам во всех новых начинаниях. На сегодняшний день Insight People развивает креативные площадки в 33 регионах нашей страны. Цель компании — открытие уникальных блогерских студий в 85 регионах России. Непрерывное развитие — главная задача проекта. Вместе с компанией блогеры получают возможность монетизировать своё творчество и развивать различные творческие навыки.

Генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина отмечает: «Такая атмосфера креатива и творчества, безусловно, оказывает большое влияние на наших резидентов. Блогеры получают огромное количество возможностей для развития собственного творчества. Что особенно важно, наша компания берет на себя все тяготы юридического сопровождения и рекламного продвижения резидентов. Творите и развивайтесь с нами!»

Для калужских контент-мейкеров сотрудничество с таким крупным проектом — это отличный шанс заявить о себе на всю страну. Insight People готова открыть свои двери перед каждой творческой личностью.



Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!