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Калужские миллениалы оказались самыми активными путешественниками

Опубликовано: 19.11.2021 10:00 0 362
Калужские миллениалы оказались самыми активными путешественниками

Tele2 с помощью технологий big data составил портрет туристов из Калужской области. Чаще всего по стране путешествуют абоненты в возрасте от 30 до 40 лет. Любимым месяцем для отпусков стал июль, но самый длительный отдых жители устраивали в апреле – 14 дней при средней продолжительности в 10 суток.

По данным аналитиков с апреля по октябрь 2021 года больше всего поездок совершили клиенты оператора от 30 до 40 лет, или по-другому – миллениалы. На их долю пришлось 40% от общего турпотока. На втором месте с долей 18% жители 20-30 лет, иначе – зумеры. Высокую активность этих поколений можно объяснить тем, что они быстро принимают решения и в целом легки на подъем.  

Еще 17% путешествий совершили люди 40-50 лет – это представители поколения X. И чуть реже, в 14% случаев, на отдых отправлялись абоненты от 50 до 70 лет – бумеры. Как правило, туристы старшего возраста заранее продумывают маршрут и выбирают спокойные места и отели, предпочитая ездить реже, но с лучшим качеством.

Любопытно, что в основном калужане устраивали отпуск в июле и августе, но у людей старше 50 лет популярным месяцем в том числе стал и «бархатный» сентябрь. В среднем калужане отдыхали 10 дней, однако апрель стал исключением: в этом месяце длительность увеличилась до 14 суток.

По традиции самыми массовыми направлениями стали южные регионы. На втором и третьем месте более короткие маршруты – в Москву и Московскую область, в Тульскую область. В пути абоненты активно пользовались мобильным интернетом и совершали голосовые вызовы.
 

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Опубликовано: 19.11.2021 10:00 0 362
Тэги: новости компаний
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