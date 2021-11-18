На федеральном конкурсе отобрали лучшие социальные проекты – 5 из них пройдут в ЦФО

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей. На него поступило 226 заявок, а в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России – Ярославля, Владимира, Москвы и других.

Их авторы получат начальное финансирование до 1,2 млн рублей. Награждение состоится онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени.

В числе победителей – инициативы, направленные на инклюзию особенных детей, волонтерское репетиторство, создание фитнес-программ для слабослышащих и подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений.

Финалистами конкурса в номинации «Локальный проект» стали:

Екатерина Дидик (Таганрог), проект «Слеш» – инклюзивная секция и команда чирлидеров;

(Таганрог), проект «Слеш» – инклюзивная секция и команда чирлидеров; Анна Чупракова (Вольск), «Путевка в жизнь» – проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений;

(Вольск), «Путевка в жизнь» – проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений; Михаил Курганов (Муром), АНО «Ритм» – профориентация подростков через техническое творчество.

В номинации «Масштабный проект» были определены следующие победители:

Татьяна Кавылина (Санкт-Петербург), проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей;

(Санкт-Петербург), проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей; Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

(Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям; Жанна Сорока (Москва), Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями;

(Москва), Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями; Елена Сорокина (Ульяновск), «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей;

(Ульяновск), «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей; Александр Родин (Владимир), «Доминант» – центр уличных субкультур;

(Владимир), «Доминант» – центр уличных субкультур; Тимур Маннанов (Учалы), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

Генеральным партнером конкурса «Навстречу переменам» является компания Tele2. Поддержку оказывают компания Viasat World, Baring Vostok и проект «Сотрудничество для импакта», который реализуется ассоциацией EVPA при финансовой поддержке Европейского Союза.

В жюри конкурса входят Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World, Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok, Джери Калмис, генеральный директор Lamoda, Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Tele2, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Сергей Эмдин, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг».



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