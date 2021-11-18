В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области подтвердили шесть смертей от коронавируса. Подробные данные 18 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скочнались два жителя Калуги 94 и 67 лет, пациент из Боровского района 56 лет, 83-летний житель Мещовского района, 62-летний человек из Людиновского района и 83-летний житель Сухиничского района. За весь период пандемии умерли 953 калужанина.

В нашем регионе в среду подтвердили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 56 467.

Выздоровели 203 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 53 039 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2475 человек.

В 14 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 10 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 795 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (+3),

Боровский район – 135 (+2),

Малоярославецкий район – 130 (+2),

Кировский район – 122 (+1),

Козельский район – 106 (+1),

Жуковский район – 97 (-2),

Дзержинский район – 89 (0),

Людиновский район – 85 (-1),

Сухиничский район – 66 (+2),

Думиничский район – 63 (+2),

Медынский район – 57 (+2),

Тарусский район – 53 (+1),

Бабынинский район – 50 (+1),

Юхновский район – 48 (0),

Ферзиковский район - 46 (-1),

Хвастовичский район – 44 (-2),

Перемышльский район – 43 (-2),

Спас-Деменский район – 42 (-2),

Жиздринский район – 41 (-2),

Мещовский район – 40 (-1),

Мосальский район - 39 (-1),

Куйбышевский район – 37 (+1),

Барятинский район – 36 (+1),

Ульяновский район – 35 (+1),

Износковский район – 32 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2021 года.

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