Больнице скорой медицинской помощи подарили тысячу респираторов

18 ноября депутаты Городской Думы Калуги – члены фракции «Единая Россия» передали врачам больницы скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко тысячу респираторов высокого уровня защиты FFP-3.

- Пандемия продолжается уже два года, всё это время врачи самоотверженно работают, спасают жизни людей. Недавно депутат Городской Думы Константин Сотсков побывал в «красной зоне» и лично убедился, в каких тяжёлых условиях трудятся медработники, – рассказал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев. – К нам обратились сотрудники больницы скорой медицинской помощи с просьбой оказать помощь в приобретении средств защиты. Члены политсовета местного отделения партии и депутаты – единороссы собрали средства и закупили респираторы. Будем стараться помогать нашим врачам и в дальнейшем.

- Выражаю огромную признательность фракции «Единая Россия» и депутатам Городской Думы за столь необходимую в это тяжёлое время помощь. Респираторы с защитой третьего уровня очень необходимы нам для повседневной работы, для защиты жизни и здоровья медицинских работников, – сказал главный врач БСМП Алан Цкаев.

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