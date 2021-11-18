Еще семь человек умерли в Калужской области от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 960, сообщили в четверг, 18 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 211 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 56 678.

За последние сутки в нашем регионе 201 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 53 240 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2478 человек.

Вакцинированы - 464 570 человек.

По всей России выявлены за сутки 37 374 случаев коронавируса. За весь период - 9 219 912. Выписан за сутки – 36 414, за весь период – 7 919 250. За последние сутки в стране от ковида умер 1251 человек, за все время – 260 335.

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