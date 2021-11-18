Ирина Агеева назначена уполномоченным по правам ребенка в Калужской области

В четверг, 18 ноября, Ирина Агеева утверждена в должности уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В октябре внес ее кандидатуру на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона. И сегодня на заседании сессии парламентарии большинством голосов поддержали ее. Поздравляю Ирину Анатольевну с избранием! – говорится в сообщении Шапши.

Ранее уполномоченным по правам ребенка в нашем регионе была Ольга Коробова. В сентябре она стала депутатом Госдумы.

Ирина Агеева в последний год была заместителем городского головы Калуги по социальным вопросам. До этого работала в партийных структурах, а также была начальником управления развития туризма в правительстве Калужской области.

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