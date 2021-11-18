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В Калуге началась распродажа одежды и текстиля из натуральных тканей

Опубликовано: 18.11.2021 11:06 0 825
В Калуге началась распродажа одежды и текстиля из натуральных тканей

В последнее время люди все чаще задумываются об экологичности окружающих вещей. Экологично - это не только комфортно, но и полезно для здоровья.

Где же в Калуге купить одежду и текстиль из натуральных тканей?

В масс-маркете по-прежнему проблематично купить качественные вещи из натуральных тканей. Если пройтись по торговым центрам, то почти везде представлены синтетические или смешанные материалы.

В Калуге одежду и текстиль для дома из экологически чистых, натуральных материалов можно приобрести в магазине «нжен ЛЁН». Компания уже 11 лет радует покупателей продукцией от авторитетных льняных мануфактур России и Беларуси. Теперь открыто и собственное производство сертифицированной продукции из льняных и льносодержащих тканей.

Как отмечают специалисты, одежда изо льна обладает лечебными свойствами и положительной энергетикой. К тому же, медики рекомендуют лён из-за его способности предотвращать простудные заболевания, что особенно актуально сегодня. Эта ткань хорошо пропускает воздух, поэтому кожа в ней «дышит». В жаркую погоду у людей в одежде изо льна температура кожи на 3-4 градуса ниже, а зимой лён хорошо сохраняет тепло.

Повышенным вниманием в последнее время пользуется и домашний текстиль изо льна. При соприкосновении с кожей такие изделия создают особые приятные ощущения комфорта и уюта.

С 18 по 21 ноября магазин «нжен ЛЁН» в честь своего 11-летия проводит традиционную распродажу. Каждый покупатель может поздравить компанию с праздником и получить за это скидку 30% на любой товар!!!


г. Калуга, ул. Театральная, д. 9
Тел.: +7 (953) 331-94-49
https://njen-linen.com
 

 

 

 

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Опубликовано: 18.11.2021 11:06 0 825
Тэги: рeклама
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