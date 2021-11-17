Главные новости в Калужской области 17 ноября: резкое подорожание капремонта и новые ограничения

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 17 ноября.

В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2022 года.

В калужском правительстве объяснили резкий рост платы за капремонт.

В Калужской области детям до 15 декабря запретили посещать торговые центры без родителей. Ограничения были отменены только на один день.

В Калужской области непривитых от коронавируса работников отстранят без сохранения зарплаты. Появились разъяснения на этот счет.

Калужская область установила рекорд по новым случаям коронавируса за сутки.

В Калуге отказываются делать ПЦР-тесты даже при симптомах коронавируса.

В Калуге 33-летний пациент умер от коронавируса.

В Калуге пассажир без маски набросился на журналиста.

В Калуге отменен аукцион по поиску подрядчика для благоустройства набережной Оки. Стали известны причины.

В Калуге водитель «Лады» врезался в ограждение на улице Кирова. Опубликовано видео.

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