В Калужской области непривитых от коронавируса работников отстранят без сохранения зарплаты

Как мы уже рассказывали, с 16 ноября в Калужской области непривитых от коронавируса работников начали отстранять. В среду пресс-служба правительства опубликовала разъяснения на этот счет.

Заместитель начальника отдела кадровой политики и трудовых отношений министерства труда и социальной защиты области Людмила ВАСЮЧЕНКОВА сообщила, что работодатели имеют право отстранять тех калужан, которые не прошли первый курс вакцинации до 15 ноября, а второй – до 15 декабря.

Срок отстранения конкретно не указан. В постановление Роспотребнадзора говорится, что это нужно сделать «на период эпидемиологического неблагополучия».

Увольнять сотрудников, которые не сделали прививку, организации не могут. Но платить зарплату на период отстранения не обязаны.

Если есть такая возможность, то работника могут перевести на удаленку.

Также появились разъяснения по ситуации, когда на предприятии привито более 80% работников, а среди остальных 20% есть люди с медотводом и те, кто отказывается прививаться. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Евгения ПАЛЬЧУН отметила, что те, кто не хочет прививаться, должны быть отстранены без сохранения зарплаты.

- Это сейчас необходимость! – заявила Пальчун.

Те, кто имеет медотвод, также не должны работать, но им зарплату обязаны платить. Но если работник с медотводом критически необходим на производстве, работодатель может создать условия для него.

- Но он должен обязательно работать среди привитых, либо отдельном кабинете, если это возможно. Если он работает среди привитых, то создаются специальные условия – это рецилькулятор воздуха, дезобработка через каждые 3-4 часа, смена масок, обработка рук, поверхностей, - рассказала представитель Роспотребнадзора.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!