В Калужской области детям до 15 декабря запретили посещать торговые центры без родителей

В среду, 17 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление №768. Этим документом до 15 декабря продлен запрет для несовершеннолетних посещать общественные места без сопровождения родителей.

Ранее детям нельзя было до 15 ноября одним ходить в торговые, развлекательные, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, театры, филармонии, концертные залы и кинотеатры.

16 ноября все это разрешили, так как срок действия запрета истек, однако в среду в законодательство вновь внесли изменения.

Постановление об ограничениях для детей официально опубликовано 17 ноября. С этой даты оно вступило в силу.

Полный текст постановления правительства Калужской области №768 от 17.11.2021:

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