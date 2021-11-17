В Калужскую область привезли 7920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

В Калужскую область поступили 7920 комплектов вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Вакцина распределена по прививочным пунктам, - подчеркнули в Минздраве.

На данный момент в Калуге и области привились 464 570 человек.

17 ноября в нашем регионе зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19.

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