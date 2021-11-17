В Калужской области магазины снизили цены по требованию прокуратуры

В селе Брынь Думиничского района местные магазины снизили цены после вмешательства прокуратуры. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная прокуратура обнаружила, что предприниматели завысили стоимость продуктов питания первой необходимости - хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, пшена, сахара, гречки и риса.

После вмешательства проверяющих ценники на эти продукты поменяли.

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